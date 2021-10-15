28 сентября в "Альберт-Холле" в Лондоне прошла премьера фильма об агенте Джеймсе Бонде. Знаменитая американская певица Билли Айлиш также была на мероприятии в качестве композитора. Она является автором саундтрека к фильму.

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Как прошла встреча герцогов и Билли Айлиш

Исполнительница впервые лично встретилась с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Звезда рассказала, что знакомство прошло легко и непринужденно.

Они не заставили меня почувствовать, что мне страшно или я не могу с ними разговаривать. Они были очень любезны и задавали мне разные вопросы. Они были очень дружелюбными, веселыми и милыми. Я не могу жаловаться, это было потрясающе,

– рассказала Билли Айлиш.

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