Украинская группа Kalush Orchestra стала представителем на Евровидении-2022. Их песня Stefania не только фаворит среди зрительского голосования на Нацотборе, но и гимн несокрушимости украинцев во время российской военной агрессии.

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Солист Kalush Orchestra о песне Stefania

Лидер группы объяснил, что его трек для Евровидения не имел протестного или боевого духа, ведь был посвящен маме. Однако ему понятно, почему песня улучшает настроение в трудный час.

Stefania, в принципе, это песня, которая написана для мамы, которая потом попала на Евровидение, а теперь я могу ее считать протестной песней. Хотя там об этом нет ни слова, но она вот стала как раз той песней, в которой очень много украинского этнокода. И какая его сейчас максимально поднимает, боевой дух нашей страны…

– поделился музыкант.

"Вообще-то наша песня стала, как говорится, вторым гимном войны сейчас. И я думаю, что не хотелось, конечно, чтобы это было при таких условиях. Но есть то, что есть", – добавил Олег Псюк.

Напомним, под песню Stefania Kalush Orchestra украинцы активно снимают ролики, в которых заправляют патронажи или заклеивают окна. Так трек стал " гимном освободительных действий ".

Kalush Orchestra – Stefania: слушайте онлайн