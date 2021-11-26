Lida Lee выпустила первый трек после разрыва с Монатиком, но без него не обошлось

В июле Монатик распрощался с подопечной Lida Lee, которую обещал продюсировать 10 лет. Она стала сольной артисткой, однако без экс-наставника не обходится. Он написал девушке новую песню On Fire.

В пятницу, 26 ноября, Lida Lee дебютировала как сольная артистка без продюсера Монатика. Она выпустила зажигательный трек On Fire. Перед релизом песни певица так нервничала, что не спала всю ночь.

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Похоже, девушка волновалась, понравится ли новый сингл публике. Однако фаны не могли не оценить On Fire, ведь автором слов и музыки выступил хитмейкер Монатик! Более того, Lida Lee записывалась на его студии "Звучит Production".

"Спасибо Монатику за написанный шедевр! И за возможность ему быть услышанным", – поблагодарила артистка экс-продюсера.

Как же я ждала и мечтала, чтобы эта песня поскорее была вами услышана! В ней есть вся палитра чувств! Глубина, любовь, нерв и огромная сила,

– представила Lida Lee в инстаграме.

Lida Lee – On Fire: слушайте песню онлайн

Судя по комментариям в сети, Lida Lee волновалась зря:

"Лида, ты большая молодчина! Хоть и сольная артистка, но на высоте! Браво";

"Замечательный старт самостоятельной артистки. Лида, теперь только вперед, у тебя все получится";

"Невозможно прекратить слушать";

"Чувствовал, что что-то именно такое создаст Лида. Обожаю";

"Песня огонь, слишком круто";

"Поздравляем с премьерой, только вперед".

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