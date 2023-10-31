Популярная певица разошлась с любимым после пяти лет отношений
Источник:СТВ
Украинская певица Lida Lee разошлась со своим бойфрендом. Пара встречалась 5 лет, но несколько месяцев назад что-то пошло не так. Артистка также назвала причину разрыва.
Lida Lee впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Оказывается, артистка разорвала предыдущие отношения.
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Lida Lee назвала причину разрыва
Певица 5 лет встречалась с бойфрендом-музыкантом, имя которого скрывала. Однако пара решила разойтись.
"Мне никто не признался. Я не знаю, к счастью ли, к сожалению. Могу сказать о том, что я сейчас свободная девушка", – сказала Lida Lee.
Артистка рассекретила, что уже полгода одинока. Причина разрыва банальна – пар поняла, что у них больше дружеские отношения, чем романтические.
Разошлись более полугода назад. Никаких причин нет. Ты просто понимаешь, что вы превратились в очень классных друзей,
– объяснила Lida Lee.
Смотрите разговор с Lida Lee об отношениях: видео
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