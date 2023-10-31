Прима-балерина Екатерина Кухар сменила имидж – сделала челку и чуть более короткую длину волос. Она продемонстрировала свою новую прическу в инстаграм-сториз.
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Екатерина Кухар сообщила об изменениях
В подписи к кадрам танцовщица оставила неоднозначную подпись, в которой сообщила об изменениях в личной жизни.
Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру,
– написала Екатерина Кухар.
Екатерина Кухар / Фото с инстаграм-сториз
Звездные супруги долгое время не публиковали совместных фото, однако они подписаны друг на друга в инстаграме. В июне Екатерина Кухар поздравляла мужа и партнера с днем рождения.
Впрочем, поклонники уже засыпают хореографиню вопросами о возможном разводе.
- "Я далеко не первый человек, который задает этот вопрос. Катя, почему вы перестали публиковать фотографии и видео с мужем? Вы разошлись или что произошло?";
- "Что-то я переживаю. А где Стоянов?";
- "А где мужчина?";
- "Я не поняла, а со Стояновым уже все?".
Что известно о браке пары
- Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились в декабре 2018 года после 10 лет в отношениях. Их брак был зарегистрирован в США.
- Супруги воспитывают общую дочь Анастасию. Также у примы-балерины есть сын Тимур от первого брака.