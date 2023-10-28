Артист был женат трижды, но все браки неудачны. 24 Канал узнал, что известно о личной жизни Кривошапко и где он сейчас.

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Внезапная новость о разводе

В прошлом году певец третий раз женился, однако семейная жизнь дала трещину. Недавно стало известно, что артист расстался с супругой, косметологиней Марией.



Александр Кривошапко с женой Марией / Фото из соцсетей

Подробности и причину развода Александр не рассекретил. Кроме того, со страниц в соцсетях бывшие влюбленные удалили все общие фотографии и любые намеки на то, что были замужем.

Предыдущие браки певца

Артист был женат трижды. Первой женой Александра стала хореограф Татьяна Денисова, которая была старше своего избранника почти на 12 лет.



Александр Кривошапко с Татьяной Денисовой / Фото из соцсетей

Их семейная жизнь сопровождалась многочисленными ссорами и скандалами, поэтому пара и развелась.

Важно! Украинская танцовщица Татьяна Денисова изменила Украине. Она в первые дни полномасштабного вторжения уехала в Германию, а затем перебралась в Россию.



Еще в декабре 2021 года Денисова получила русское гражданство. Об этом рассказал ее бывший избранник Александр Кривошапко. Пророссийская позиция Татьяны не удивила ее коллег.

Следующая жена артиста – модель Марина Конски из Запорожской области. Она родила ему дочь Алису. Своих отношений Кривошапко почти не афишировал. Впоследствии стало известно, что они развелись.



Александр Кривошапко с женой Мариной / Фото из соцсетей

В то же время Александр очень любит свою дочь, она для него – самый важный человек в жизни. В июне этого года певец впервые за длительное время встретился с 6-летней Алисой. Он поделился трогательным видео в соцсети.

Новые отношения Кривошапка

Недавно Александр опубликовал фотографию с девушкой, которую назвал "своим лучом света". На снимке видно, как пара сидит за столиком, обнимаясь и прижавшись друг к другу.



Кривошапко со своей новой девушкой / Фото с его инстаграммы

Как выяснили журналисты, фото сделаны в одном из миланских ресторанов. Девушку зовут Кристина, однако о новой избраннице музыканта пока известно мало.

Служба в ВСУ и выезд из Украины

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Александр Кривошапко стал волонтером. Он помогал переселенцам из своего родного Мариуполя и других городов Донецкой области и Харькова. Музыкант создал собственный благотворительный фонд "Братское сердце", помогающий перевозить гуманитарную помощь.

В июне 2022 года Кривошапко ответил на упреки, почему он не на фронте. На это артист заявил – что защищает Украину в составе добровольческого батальона. Чем именно он занимался – неизвестно.

В последние месяцы Александр Кривошапко находился в Италии, где, учитывая публикацию в инстаграмме, готовился вернуться к творческой деятельности А в начале октября он спел в украинском ресторане в Дубае. Похоже, певец до сих пор за границей. Планирует ли он вернуться в Украину – неизвестно.

Как именно артисту удалось уехать из Украины – тоже остается загадкой. Кривошапко не рассекретил эту информацию, однако не скрывает своего места пребывания и делится фотографиями в блоге.