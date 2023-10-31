Lida Lee вперше за довгий час поділилася подробицями особистого життя. Виявляється, артистка розірвала попередні стосунки.
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Lida Lee назвала причину розриву
Співачка 5 років зустрічалася з бойфрендом-музикантом, ім'я якого приховувала. Проте пара вирішила розійтися.
"Мені ніхто не освідчився. Я не знаю, чи на щастя, чи на жаль. Можу сказати про те, що я зараз вільна дівчина", – сказала Lida Lee.
Артистка розсекретила, що вже півроку самотня. Причина розриву банальна – пар зрозуміла, що в них більше приятельські стосунки, аніж романтичні.
Розійшлися понад півроку тому. Жодних причин немає. Ти просто розумієш, що ви перетворилися на дуже класних друзів,
– пояснила Lida Lee.
Дивіться розмову з Lida Lee про стосунки: відео
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