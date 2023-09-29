В марте этого года актер Дмитрий Ступка официально развелся, а уже через несколько месяцев показал фото с новой избранницей. На днях в инстаграм-сториз он показал свежие снимки.

Обратите внимание Ахтем Сеитаблаев третий раз женится: первое фото невест после обручения

Дмитрий Ступка показал фото с любимой

Новые фотографии звездная пара сделала посреди Нью-Йорка. Они не скрывают чувства от публики, потому обнимались и демонстрировали поцелуи на Таймс-сквер. Дмитрий никак не подписал эти кадры.



Дмитрий Ступка с любимой / Фото из инстаграм-сториз



Дмитрий Ступка с любимой / Фото из инстаграм-сториз

Кто является избранницей Дмитрия Ступки

Еще в августе Дмитрий Ступка рассекретил, с кем встречается Его избранница – украинская певица Юлия Калабишко. Она известна публике под псевдонимом Barabanovа. К слову, у нее тоже есть ребенок – сын Марк.

Дмитрий Ступка остается в США

Актер довольно часто подвергается критике из-за того, что остается за границей в Соединенных Штатах. Не так давно он отпраздновал свое 37-летие в США, в ресторане. Тогда Дмитрий заявил, что мечтает об окончании войны, однако подписчики захейтили актера и назвали его "псевдопатриотом".

Сообщение Дмитрия Ступки прокомментировала мама защитника "Азовстали" Ильи Самойленко – Алла Самойленко. Женщина написала: "Цинично, но не удивлен". Актер в ответ хамовито посоветовал женщине обратиться к психиатру. Это вызвало еще больше критики в его сторону.