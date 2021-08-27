Lida Lee рассказала, почему Монатик расторг контракт, который заключал на 10 лет

В июле мультиартист Монатик объявил о разрыве контракта с подопечными Lida Lee и NiNO. Он продюсировал певиц всего год и неожиданно отпустил в сольное плавание. Почему звезда прекратил сотрудничество на 9 лет раньше, узнавайте дальше.

Экс-подопечная Монатика Lida Lee, которая прошла путь от бэк-вокалистки и участницы "Голоса страны" до сольной артистки, в очередной раз подчеркнула, что решение о разрыве контракта приняла продюсерская компания Monatik Corporation. Певец якобы проснулся и понял, что они с NiNo Basilaya готовы самостоятельно "рисовать свое будущее".

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"В нас очень сильно поверили. Дима говорил, что отношения "продюсер и артист" рано или поздно заканчиваются. Я считаю, что они рано закончились. Для меня это был неожиданный момент. Команда пригласила нас вместе с NiNo Basilaya и сказала, что, возможно, нам пора разойтись. Это была инициатива с их стороны", – поделилась Lida Lee.

По словам певицы, Монатик отпустил их с добрыми намерениями, чтобы они получили максимально свободы и творили, как чувствуют, как хотят. Вместе с тем она опровергла слухи о напряженных отношениях в команде.

Они увидели в нас сильных артистов – это главная причина. У нас никогда не было конфликтов, мы были дружной командой. Они никогда не жалели ни себя, ни времени,

– объяснила Lida Lee.

Монатик и Lida Lee / Фото из инстаграма певицы

Сейчас у артистки нет продюсера, поэтому ее ждет сложный сольный путь. Следовательно, она согласилась на участие в "Танцах со звездами", чтобы лучше раскрыться публике.

"Я не была к этому готова. Мне жаль, что так произошло, но впереди ответственный путь", – подытожила певица.

Разрыв контракта Монатика с Lida Lee и NiNO