Lida Lee призналась, что чувствовала, когда разорвала контракт с Монатиком
Источник:подкаст Gloster FM
Украинская певица Lida Lee рассказала, что после года совместной работы с Монатиком разорвала с ним контракт. Что тогда случилось – точно неизвестно, но ей тогда казалось, что "это конец Вселенной".
В начале своей карьеры, после участия в шоу "Голос страны", Lida Lee подписала контракт со своим коллегой и наставником по шоу Монатиком контракт. Его заключили на 10 лет, но через год их пути разошлись. Она говорит, что мечтала об этом сотрудничестве и хотела, что их творческие отношения переросли в статус "артист и продюсер".
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"Он меня вдохновлял. У него есть стиль, вкус, круто чувствовал меня как артиста. Мы подписали контракт на 10 лет, и я понимала, что имею обязанности. Я отказывала многим продюсерам", – призналась артистка.
Она говорит, что через год только поняла, что эти испытания были не напрасны.
Когда прошел уже больше года с того момента, как мы разорвали контракт, я понимаю, что все случается. Нам не дают таких испытаний, которые мы не можем пройти. Хотя на тот момент мне казалось, что это конец Вселенной. Не была готова к этому. Я просто поняла, что все, я выплакалась, собралась. Поблагодарила за все, что было и пошли дальше. Это невероятный старт,
– говорит Lida Lee.
По ее словам, это произошло накануне Atlas Weekend, впереди запланированы концерты, и это ей помогло собраться. Она проработала все сама с собой, ведь любит сама преодолевать трудности и идти дальше, хотя поначалу у нее было полное неприятие ситуации. Думала, может, это какая-нибудь проверка.
"Тот момент – испытание со всех сторон, в том числе и окружение. Я поняла, что не одна. Есть люди, которые верят в меня. Это больно, но и интересно", – подытожила артистка.
Как завершилось сотрудничество Монатика и Lida Lee
- В июле 2021 года стало известно, что Монатик прекратил продюсировать подопечных Lida Lee и Nino Basilaya, потому что по его словам "они быстро повзрослели, стали самостоятельными и профессиональными, поэтому готовы к большему, чем продюсерские проекты".
- Через месяц Lida Lee призналась, что решение расторгнуть контракт было принято со стороны Монатика и его продюсерского центра. Певец якобы проснулся и понял, что они с NiNo Basilaya готовы самостоятельно "рисовать свое будущее".
- Уже через 3 месяца Монатик сам нарушил молчание и сказал, что "контракт – это формальность и он мог разорвать его никогда", но именно в июле он якобы решил, что надо дать девушкам развиваться самостоятельно.
- В ноябре 2021 года Lida Lee выпустила сама свой первый трек без наставничества Монатика под названием On Fire. Однако, что интересно, именно он написал песню своей экспидопечной.