Знаменитая шведская модель Эльза Хоск показала новое видео, где изображена маленькая дочь. "Ангел" Victoria's Secret поделилась с поклонниками миловидным моментом, где кроха просыпается.

Эльза Хоск присоединилась к числу тех известных людей, которые стали родителями на карантине. После рождения дочери модель активно делится ее фото в социальных сетях, а также уже вернулась к работе на съемочной площадке, куда вместе с ней ездит кроха.

Смотрите также Эльза Хоск показала, как кормит дочь грудью: фото

Как просыпается дочь Эльзы Хоск

Маленькая Тууликки предстала перед камерой звездной мамы в детском коконе. Там она спала и Эльзе удалось снять миловидный ролик во время того, как девочка просыпалась. Крошка изображена в белом наряде. Она тянется ручками и мило улыбается своей маме.

У Туулукки чрезвычайно красивые и большие голубые глаза. Хоск любит публиковать портреты первенца, ведь бесконечно счастлива находиться в новом для себя статусе.

"Проснувшись с ней", – с нежностью написала Эльза в публикации.

Посмотрите на другие трогательные кадры, которые появлялись на странице Хоск за время ее материнства. Напомним, шведская красавица впервые стала мамой 12 февраля 2021 года.