Американская модель Грейс Элизабет тайно родила сына Ноа от мужа – футболиста Николаса Краузе. Всю беременность пара держала в секрете и только 7 апреля призналась, что они впервые стали родителями.

О своей беременности и рождении сына 24-летняя модель рассказала не только в инстаграме, но и эксклюзивно для журнала Vogue. Она также разместила миловидный кадр черно-белого цвета, на котором демонстрирует большой округлый живот.

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Грейс призналась, что хотела скрыть беременность, поскольку только так могла пережить беременность "без посторонних глаз и ожиданий".

"Я пишу это со слезами на глазах, с улыбкой до ушей. Сегодня мы объявляем миру о рождении нашего человечка... Встречайте Ноа. Я держала в секрете беременность, потому что не была готова рассказать о ней всему миру", – рассказала женщина.

Мой лучший секрет. Мы с мужем действительно просто хотели прожить эти драгоценные моменты и дать нашему будущему ребенку любовь и внимание, в которых он нуждался, чтобы расти без посторонних глаз и ожиданий. Только мы. И это было совершенно красиво,

– написала взволнованная мама.



Грейс Элизабет стала мамой / Фото журнала Vogue

Модель добавила, что беременность полностью изменила ее восприятие красоты. Ее тело, кожа и здоровье претерпели немалые изменения, но она понимает, что это все – мелочи и лишь доказательство силы и красоты. Грейс Элизабет призналась, что наконец осознала, какой сильной и замечательной может быть материнская любовь.

Что интересно, роды звезды начались прямо во время съемки для Victoria's Secret ко Дню матери. У нее начались схватки с перерывами в 10 минут, и все продолжалось до следующего дня 17 часов вечера. В 18:00 у них родился малыш. Но в какой это день произошло – пока непонятно. В инстаграме молодую мамочку уже поздравили ее коллеги-модели, такие как: Эльза Госк, Роми Стрейд, Джиджи и Белла Хадид, Алексина Грэм, Сара Сампайо, Марта Хант, Жизель Оливейра и многие другие. Многие из них недавно тоже родили детей.

Отношения Грейс и Николаса

Стоит добавить, что отношения модели Грейс Элизабет и немецкого футболиста Николаса Краузе начались в 2018 году, а уже в сентябре 2019 года они объявили о помолвке.