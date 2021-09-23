Летиция совершила выход в сиреневом костюме и туфлях от Prada

После летних каникул испанская королева активно исполняет монаршие обязанности. В среду, 22 сентября, Летиция встретилась с представителями Испанской ассоциации против рака. Для появления в Мадриде она выбрала нежно-сиреневый костюм и туфли от премиального бренда Prada.

Чуть ли не каждый день супруга короля Филиппа VI совершает официальные выходы. К 49-летней Летиции приковано особое внимание прессы и представителей модной индустрии, ведь каждый ее образ разбирают до деталей.

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Образ Летиции

Для появления в Мадриде Ее Величество подобрала нежно-сиреневый костюм – укороченные брюки со стрелками и удлиненный пиджак по фигуре. Она часто поддерживает новые испанские бренды, поэтому этот выход не стал исключением. Женственный костюм Летиция подобрала в коллекции марки Bleis Madrid.

Королева Испании надела белый топ в бельевом стиле с кружевной вставкой на декольте. Свой look она довершила нюдовыми туфлями-лодочками от именитого бренда Prada. В них Летиция появляется не впервые.

Последние выходы испанской королевы

На финал конкурса Famelab Spain 2021 Летиция пришла в смелом образе – кожаном платье с декольте.

Для приема президента Колумбии жена Филиппа VI надела роскошное яркое платье красного цвета.

Для рабочей встречи в Мадриде Ее Величество подобрала платье из денима.