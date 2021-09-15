Королева побывала на праздновании 50-ой годовщины создания факультета информационных наук UCM. Торжественное событие состоялось в Мадриде.

Обратите внимание Королеве Летиции – 49: роскошные образы Ее Величества в вечерних платьях

Стильный look королевы Летиции

49-летняя Ее Величество для нового выхода выбрала темно-синее платье из денима, которое подчеркнуло изящную фигуру. Яркими дополнениями образа стали тонкий красный пояс и туфли-лодочки из крокодиловой кожи на высоких каблуках.

Волосы Летиция уложила ровно, они разлетались на ветру. На лице она сделала насыщенный повседневный макияж с акцентом на глазах. В ушах королевы красовались золотые серьги-кольца, а на пальце – любимое кольцо Karen Hallam, которую подарили дочери.

Неизменным аксессуаром каждого аутфита Летиции во время пандемии коронавируса является защитная маска, без которой не обошлось и на этот раз.



Королева Летиция в платье из денима / Фото Getty Images

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