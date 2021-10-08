Летиция прибыла в Швейцарию на выставку: фото нового образа королевы
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция прибыла на новую встречу. Она прилетела в Швейцарию на выставку. Ее Величество вышла в свет в темно-зеленом наряде.
Королева Испании Летиция на днях с рабочим визитом прибыла в Швейцарию. Она посетила открытие новой выставки Гойи в Fondation Beyeler в Базеле.
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Образ Летиции
Испанская королева появилась на очередном светском выходе в темно-зеленом наряде: шерстяном свитере и юбке длины миди с оригинальным принтом.
Летиция соединила наряд с блестяще-коричневыми туфлями-лодочками на высоком каблуке, а также клатчем. Она выпрямила и распустила волосы, а на лице сделала макияж. Королева Испании всегда придерживается мер предосторожности, а потому вышла в свет с защитной маской.
Летиция / Фото Getty Images
Предыдущие образы Летиции
- На вручение Национальной премии в области культуры в музее Прадо в Мадриде Ее Величество выбрала сдержанное платье серого цвета.
- Испанская королева побывала на светском мероприятии. Она надела стильный костюм и туфли со змеиным принтом.
- На закрытие 15-го Международного семинара по языку и журналистике в монастыре Юсо Летиция появилась в черно-белом жакете и лосинах.