Королева Испании продолжает появляться на публике на различных мероприятиях. На этот раз сторонники обратили внимание не только на новый образ, но и на прическу, где виднелась седина.

Смотрите также Королева Летиция ошеломила элегантным образом: фото в костюме

Осенний look королевы Летиции

Для прохладного, но солнечного осеннего дня королева Испании выбрала элегантный черно-белый удлиненный жакет, под который надела черную водолазку. Такой верх соединила с черными кожаными лосинами. Из обуви выбрала замшевые черные туфли-лодочки.

Волосы Летиция уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках.



Осенний look королевы Летиции / Фото Getty Images

Внимание публики привлекло то, что на этот раз была очень заметна седина Ее Величества. Летиция не скрывает ее и пока не планирует краситься.

Неизменным аксессуаром во время этого выхода, как и во время других, была белая защитная маска.



Новый выход королевы Летиции / Фото Getty Images



Новый выход королевы Летиции / Фото Getty Images

Напомним, недавно Летиция с мужем присутствовали на вручении Национальной премии в области культуры в музее Прадо в Мадриде. Тогда королева надела сдержанное платье серого цвета.