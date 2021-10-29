Королева Испании стала гостьей 21 кинофестиваля в Туделе. Перед публикой она появилась в сдержанном, но трендовом образе.

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Образ Летиции

Испанская королева для публичного выхода выбрала темно-синее платье длины миди с длинным рукавом. Фигуру Ее Величества подчеркивал широкий черный пояс.

Летиция дополнила изысканный аутфит темным клатчем и черными туфлями-лодочками на высоком каблуке от Prada. Яркий акцент добавляли блестящие серьги-кольца.

Королева Испании выровняла и распустила волосы. Были заметно седые пряди, которых она не стесняется и потому не скрывает. Образ завершал нюдовый макияж с акцентом на глазах.



Образ Летиции / Фото Getty Images



Образ Летиции / Фото Getty Images

Предыдущие образы Ее Величества

Королева часто выбирает темные наряды для светских выходов. Так образ имеет элегантный и не перезагруженный вид. Недавно она также примерила похожие платья: