Королева Испании стала гостьей 21 кинофестиваля в Туделе. Перед публикой она появилась в сдержанном, но трендовом образе.
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Образ Летиции
Испанская королева для публичного выхода выбрала темно-синее платье длины миди с длинным рукавом. Фигуру Ее Величества подчеркивал широкий черный пояс.
Летиция дополнила изысканный аутфит темным клатчем и черными туфлями-лодочками на высоком каблуке от Prada. Яркий акцент добавляли блестящие серьги-кольца.
Королева Испании выровняла и распустила волосы. Были заметно седые пряди, которых она не стесняется и потому не скрывает. Образ завершал нюдовый макияж с акцентом на глазах.
Образ Летиции / Фото Getty Images
Образ Летиции / Фото Getty Images
Предыдущие образы Ее Величества
Королева часто выбирает темные наряды для светских выходов. Так образ имеет элегантный и не перезагруженный вид. Недавно она также примерила похожие платья:
- На светском выходе в Мадриде Летиция предстала в платье с сеткой и бахромой.
- Для церемонии вручения наград "Принцессы Астурийской" испанская королева надела платье с пышной юбкой.
- На 70-й церемонии вручения премии "Планета" Летиция примерила темно-серое платье.