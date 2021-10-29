Королева Іспанії стала гостею 21 кінофестивалю Ópera Prima, що проходить в Туделі. Перед публікою вона з'явилась у стриманому, але трендовому образі.

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Образ Летиції

Іспанська королева для публічного виходу обрала темно-синю сукню довжини міді на довгий рукав. Фігуру Її Величності підкреслював широкий чорний пояс.

Летиція доповнила вишуканий аутфіт темним клатчем та чорними туфлями-човниками на високих підборах від Prada. Яскравий акцент додавали блискучі сережки-кільця.

Королева Іспанії вирівняла та розпустила волосся. Було помітно сиві пасма, яких вона не соромиться й тому не приховує. Образ завершував нюдовий макіяж з акцентом на очах.



Образ Летиції / Фото Getty Images



Образ Летиції / Фото Getty Images

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Королева часто обирає темні вбрання для світських виходів. Так образ має елегантний та не перезавантажений вигляд. Нещодавно вона також приміряла схожі сукні: