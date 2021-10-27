Испанская чета монархов совершила новый светский выход в Мадриде. Королева в очередной раз ошеломила элегантностью и безупречным внешним видом.

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Элегантный образ королевы Летиции

Ее Величество вышла на публику в роскошном черном платье длины ниже колен. На плечах одеяние имело красивую сеточку с бахромой. Такой наряд Летиция соединила с туфлями-лодочками черного цвета на высоком каблуке.

Волосы королева уложила ровно и забрала назад. На лице сделала вечерний макияж в коричневых оттенках. Среди украшений ее аутфит довершили длинные серьги с камешками. В руке держала небольшой черный клатч.

Королевская супружеская чета Испании / Фото Getty Images



Королева Летицтя / Фото Getty Images

Король и королева надели на лицо защитные маски. Они в очередной раз на собственном примере показали, что необходимо соблюдать карантинные меры и заботиться о своей безопасности и безопасности родных.

Напомним, на днях Летиция также выходила в свет в черном платье. Наряд имел приталенный верх и пышную юбку.