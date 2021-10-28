Монаршие супруги активно исполняют королевские обязанности. Во время пандемии коронавируса король и королева появляются на публичных мероприятиях, однако всегда надевают защитные маски, напоминая о важности соблюдения карантинных правил.

Обратите внимание Изысканно и женственно: осенние выходы испанской королевы Летиции

Новый образ королевы Летиции

Ее Величество для нового выхода выбрала элегантный и женственный костюм синего цвета, состоящий из брюк и удлиненного пиджака. Под пиджак Летиция надела кофту в тон. Соединила со светлыми лакированными туфлями-лодочками на каблуке. Это любимая модель обуви королевы.

Волосы на этот раз Летиция собрала в хвост, а на лице сделала насыщенный повседневный макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями.

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Королева Летиция в сиреневом костюме / Фото Getty Images



Королева Летиція и король Филипп VІ / Фото Getty Images

Напомним, недавно испанская королева совершила два выхода в роскошных вечерних платьях черного цвета: