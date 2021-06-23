Монаршие супруги выглядели безупречно. Летиция и Филипп VI прибыли на праздник в изысканных образах, которые гармонично дополняли друг друга.

Смотрите также Королева Летиция ошеломила ярким образом в малиновом платье: фото нового выхода

Элегантный look королевы Летиции

Ее Величество предстала перед папарацци и публикой в элегантном белом платье оригинального кроя. Наряд имел длинные рукава и лаконичный вырез, что добавляло аутфиту женственности и нежности.

Look Летиция соединила с серебристыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Среди аксессуаров ее образ довершал клатч в тон туфлям. Из украшений королева выбрала любимое кольцо и небольшие серьги-кольца.

Волосы жена короля уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. Как всегда, Летиция надела белую защитную маску.

.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images

Такой образ был не только очень эффектным, но и акцентировал на идеальном золотистом загаре. Король позировал рядом с любимой в смокинге. Вместе они смотрелись очень гармонично и изысканно.