Летиция и Филипп VI с дочерьми посетили мероприятие в Барселоне: волшебный образ королевы
Источник:24 канал
Испанская королевская семья на днях вышла в свет в полном составе. Члены семьи выбрали наряд в синих оттенках. В частности, Летиция покорила образом в темном платье.
Испанская королева Летиция и король Филипп VI вместе с дочерьми Софией и Леонор провели встречу с лауреатами премии "Принцесса Жирона" в Palauet Albeniz. Мероприятие состоялось в Барселоне.
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Примечательно, что все члены семьи выбрали наряд в синих оттенках. Король Филипп VI появился в голубой рубашке и сером костюме. Принцесса Леонор примерила волшебное синее платье с цветочным принтом, тогда как инфанта София позировала в небесно-голубом коротком платье.
Образ королевы Летиции
Для деловой встречи королева Испании выбрала лаконичный наряд, и она все равно роскошно выглядела. Ее Величество надела платье из денима темно-синего цвета. Широкий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру и хрупкую талию.
Летиция соединила платье от Carolina Herrera с бежевыми замшевыми туфлями-лодочками от того же бренда. Она дополнила look серьгами-подвесками и кольцом.
Испанская королева распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах. Все члены королевской семьи были с защитными масками на лице.
Летиция, Филипп VI с дочерьми / Фото Getty Images
Предыдущие образы королевы Летиции
- Испанская королева побывала на мероприятии World Blindness Summitt Madrid'21. Летиция появилась перед публикой в элегантном платье с анималистическим принтом от британского модельера Виктории Бекхэм.
- Королева Летиция и ее муж король Филипп VI посетили церемонию вручения Золотой медали за заслуги в области изящных искусств. Для такого события Ее Величество выбрала бирюзовое платье без рукавов.
- Королевская семья Испании прибыла на церемонию "Орден гражданских заслуг" в Королевском дворце. На мероприятии Ее Величество предстала перед камерами в ярком платье малинового цвета.