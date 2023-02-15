Инцидентом Леся Никитюк поделилась в своих Instagram-stories. Оказалось, что звезда превысила скорость на дороге.

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Однако ведущая не растерялась и даже поздравила полицейских с Днем святого Валентина. "Уважаемая полиция, я люблю вас! Оплачиваю штраф немедленно", – сказала Никитюк.



Леся Никитюк получила штраф на дороге / Скриншот

Телеведущая не начала спорить с сотрудниками полиции, понимая, что она виновата, и сразу заплатила штраф в размере 340 гривен. "340 гривен! За что? За то, что я люблю?", – пошутила ведущая.

Кроме того, Леся Никитюк сделала подарок полицейским в праздничный день. Она угостила их печеньем в виде сердечка в благодарность за службу.



Леся Никитюк подарила полицейским печенье в форме сердца / Скриншот

К слову, из Instagram-stories становится ясно, что Леся Никинтюк праздновала День влюбленных вместе с подругой. Однако поклонники до сих пор расспрашивают ее о личной жизни. Ранее сеть обсуждала романы Леси Никитюк с Сергеем Притулой, Славой Деминым, блоггерами Богданом Буше и Олегом Машуковским. Кроме того, у нее появился тайный поклонник, который постоянно посылает ей цветы.

Сама же Леся Никитюк не рассказывает о личной жизни, а только шутит о том, почему никто не берет ее замуж в 35 лет и интригует заявлениями о "Холостячке". Кстати, неизменный ведущий романтического реалити-шоу Григорий Решетник считает, что Никитюк идеально подходит на роль главной героини.