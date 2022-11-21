В инстаграм-сторис Леся Никитюк показала, как читает с мамой комментарии о себе на фейсбуке и смеется над тем, что "пяти гривенная пресса публикует фотографии, которым по пять лет, а люди ср*т, как могут". Вместе с тем звезда ответила на вопрос, который больше всего волнует публику. Правда, в привычной для себя манере – с юмором.

Слушайте также Леся Никитюк перепела хит Софии Ротару: трек об освобожденном Херсоне, что разрывает интернет

Почему Лесю Никитюк не берут замуж

В основном все пишут "почему ее не берут замуж". Люди, раскрываю секрет. Меня в пятом классе баба обмела веником. Я серьезно говорю! Это главная причина,

– пошутила Леся Никитюк.

Все потому, что по народным приметам нельзя обметать веником одиноких женщин и мужчин. Говорят, что так с них сметается судьба и встреча с любимым человеком. Похоже, Никитюк в это не верит, но не могла не "подколоть" подписчиков.

Леся Никитюк объяснила, почему не выходит замуж / Фото из инстаграма ведущей

Интересно, что накануне ведущая заинтриговала признанием о "Холостячке". Она ответила на слухи, что не стала главной героиней реалити, потому что просила огромный гонорар. "Боже, бедные продюсеры. Как мне жаль. Как же так, какая я скотина, назвала такой гонорар – 200 гривен в день. Это сумасшедшие деньги. Проект "Холостячка" со мной в главной роли будет. И совсем скоро", – пообещала Никитюк.