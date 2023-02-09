Неизвестно, знает ли Леся Никитюк, кто засыпает ее подарки, но с подписчиками этим точно не делится. Она только хвастается сюрпризами. На днях такой ждал ее прямо в подъезде.

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Леси Никитюк оставили цветы и шарики прямо в подъезде

"Выхожу я значит из лифта…" – написала Леся Никитюк и показала композицию из десятков шариков в форме сердец и четыре корзины с красными розами. В них белыми цветами выложено ее имя "Леся".

"Если что, консьержку тоже зовут Леся", – подколола телеведущая, а затем запостила фото, на котором якобы задумывается об этом во время фотосъемки: "А в мыслях – это мне или консьержке?"

Леся Никитюк похвасталась сюрпризом от поклонника / Фото с инстаграм-сторис

Леся Никитюк похвасталась сюрпризом от поклонника / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, Леся Никитюк не впервые получает цветы от тайного поклонника. В январе букет красных роз ей доставили к дому родителей в Хмельницком. Тогда ведущая вышла в сторис, чтобы узнать, от кого этот презент. Она предположила, что обрадовать ее мог Богдан Буше или Слава Демин, с которыми пресса приписывала роман.

Второй раз Леся Никитюк получила бело-розовые тюльпаны уже в Киеве. "Кто-то у двери постоянно оставляет цветы, но хочу напомнить, что я живу в 135-й квартире, а не в 54-й. И на 15-м этаже, а не на 3-м", – отшутилась звезда, но такому вниманию, похоже, радовалась.