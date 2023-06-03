"Сексуально и молодежно": Леся Никитюк поразила поклонников сменой имиджа
Источник:Леся Никитюк
Телеведущая Леся Никитюк решила сменить имидж к съемкам шоу. Звезда показала новые фото и призналась, что обновила прическу и цвет волос. Поклонники "засыпали" ее комплиментами.
Никитюк призналась, что сменила имидж для нового сезона шоу "Кто сверху?". Добавим, что звезда также любит анализировать стиль других – недавно она высмеяла чудаковатые образы на Met Gala 2023.
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Леся Никитюк поэкспериментировала над своей внешностью и поделилась результатом с подписчиками. В частности, телеведущая изменила прическу и цвет волос.
Леся Никитюк сменила имидж / Фото с ее инстаграммы
Никитюк сделала удлиненный боб-каре с челкой и американское мелирование (когда используется не один оттенок для окрашивания, а несколько и освещение прядей по всей длине).
"Это будет максимально сексуально, молодежно и игриво", – отметил парикмахер. Отметим, что ее образ обновил парикмахер-стилист Михаил Рудышин, уже восемь лет работающий с ее волосами. Он даже сделал для Никитюка несколько причесок.
Леся Никитюк показала прически с новым цветом волос / Фото с ее инстаграмм-сторис
Кроме того, в комментариях новый образ Леси уже оценили Павел Зибров, Наталья Денисенко и Ирина Сопонари.
"Я вызываю полицию! И ты, Леся, будешь арестована. За то, что очень сексуальна!", – написала Сопонари. "Красавица", – отметили Зибров и Денисенко.
Другие подписчики тоже "засыпали" звезду комплиментами:
- "Ух, шикардесна".
- "Могу только в хорошем смысле вам позавидовать. Шикарно получилось!"
- "Богиня!!"
- "Люксическая кобита".
- "Невероятная".
- "Приют будет сожалеть".
- "Как красиво".
Кстати, недавно Леся Никитюк познакомила поклонников с родственником, родом из Индии. Она предстала в образе индейки и примерила наряд жены Авдендра. На фото Никитюк позировала в нескольких сари – черно-розовом наряде с принтом, синем в горошек и темно-розовом.