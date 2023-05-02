Балл института костюма проходит каждый год и каждый раз вызывает бурные обсуждения. На Met Gala 2023 не обошлось без эпатажных, забавных и кое-где странных образов.

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Леся Никитюк о Met Gala 2023

Ведущая и блоггер Леся Никитюк не обошла вниманием балл этого года и прокомментировала самые интересные наряды. Например, наряд Рианны напомнил ей одежду свекрови, вернувшейся из заработков.



Леся Никитюк о звездах на Met Gala 2023 / Фото с инстаграм-сториз

Артист Lil Nas X появился в "голом костюме" – был весь оклеен стразами и серебристыми блестками. Поэтому Леся прокомментировала его так "Костюм снежинки, которого мы заслужили".



Леся Никитюк о звездах на Met Gala 2023 / Фото с инстаграм-сториз

Но были и наряды, которые понравились ведущей. В частности, образ Джареда Лето, сменившего костюм кота на изысканную одежду. Леся предложила артисту позвонить ей.



Леся Никитюк о звездах на Met Gala 2023 / Фото с инстаграм-сториз

Леся Никитюк о других звездах на Met Gala 2023 / Фото с инстаграмм-сториз

Что известно о нынешнем Met Gala

Met Gala – главный благотворительный вечер, посвященный моде и стилю. В этом году почтили память знаменитого дизайнера Карла Лагерфельда, под руководством которого были бренды Chanel, Fendi и Chloé.

Дресс-кодом нынешней красной дорожки стал лозунг: "Карл Лагерфельд: Линия красоты". Звезды повторяли образы, созданные модельером, воспроизводили его стиль в нарядах, вдохновлялись архивными look и даже упоминали о его кошке.