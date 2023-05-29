Украинская блоггерша и ведущая Леся Никитюк рассказала, как провела вчерашний вечер. Она пригласила на ужин друга семьи Авнендра Деванша. Мужчина родом из Индии, но называет себя украинцем.

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Леся Никитюк позировала в саре

Друг Леси угощал ее традиционными индийскими блюдами – хлебом чапати, рисом басмати и сабджи (это овощное рагу).



Леся Никитюк с другом / Фото с инстаграм-сториз

Уже после ужина Никитюк предстала в образе индийки и примерила наряд жены Авдендра. Леся Никитюк позировала в сари – она сфотографировалась в черно-розовом наряде с принтом, синем в горошек и темно-розовым.

Блогерша собрала в волосы хвост и украсила прическу индийским украшением, чтобы полностью превратиться в образ индийской красавицы.



Леся Никитюк в сари / Фото с инстаграм-сториз



Леся Никитюк в сари / Фото с инстаграм-сториз



Леся Никитюк в сари / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, Леся Никитюк любит не только примерять стильные и подлинные образы, но и анализировать стиль других. После бала Института костюма блоггерша посмеялась над причудливыми аутфитами звезд и выделила оригинальные. Например, наряд Рианны на Met Gala 2023 напомнил ей образ свекрови, приехавшей из заработков.

В декабре этого года вышла авторская программа Леси Никитюк – "LeМаршрутка". В восьми эпизодах ведущая показала украинские города, сыгравшие большую роль во время полномасштабного вторжения. Звезда призналась, что больше всего ей запомнились Люди.