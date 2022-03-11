Леся Никитюк принимает переселенцев в Хмельницком: чем кормит и где кладет спать телезвезда
Источник:инстаграмм Леси Никитюк
В результате Леся Никитюк уехала из Киева. Однако не за границу, а к родителям в Хмельницкий. В первые дни она разгружала гуманитарную помощь, а на днях – открыла центр приема вынужденных переселенцев.
Убежище для бегущих с горячих точек Леся Никитюк обустроила в одной из школ Хмельницкого. Она рассказала, что принимает людей на одну-две ночи.
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"В Хмельницком открылся наш небольшой, но очень уютный центр приема переселенцев. Если вам нужно место для ночевки на 1-2 дня – добро пожаловать", – пригласила телезвезда.
Чем кормит и где кладет спать Леся Никитюк
В своем центре Леся Никитюк кормит и укладывает спать. Матрасы она расстелила прямо на полу в одном из учебных кабинетов школы, нашла подушки, одеяла и постель. Вынужденных переселенцев телеведущая угощает тем, что передают ей небезразличные хмельничанки – домашним хлебом, варениками, зразами и выпечкой.
У нас тёпленько и мягко. Свежий хлеб, булочки, зразы с капустой, вареники. Простые женщины передают переселенцам в приюты и на передовую. Спасибо,
– показала Леся Никитюк в инстаграм-сторис.
Леся Никитюк обустроила центр для переселенцев в Хмельницком / Фото из инстаграм-сторис ведущей
Леся Никитюк обустроила центр для переселенцев в Хмельницком / Фото из инстаграм-сторис ведущей
Леся Никитюк обустроила центр для переселенцев в Хмельницком / Фото из инстаграм-сторис ведущей
Леся Никитюк обустроила центр для переселенцев в Хмельницком / Фото из инстаграм-сторис ведущей
Кто из шоу-биза волонтерит в Украине
- Звезда Playboy Даша Астафьева чистит картошку на обеды для военных и разгружает гуманитарку в Киеве.
- Телеведущая Маша Ефросинина перевезла детей во Львов и общается там с женщинами-переселенками.
- Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сбежала из Киева в Закарпатье, в город Берегово, и волонтерит там с мамой – плетет маскировочные сетки для украинских военных.
- Певица Наталья Могилевская подбадривает киевлян в укрытиях, на блокпостах – развозит сладости, воду и даже поет с ними в метро.
- Лидер группы БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ Сергей Танчинец отвез семью в Мукачево, а сам помогает украинцам – перевозит лекарства, детское питание и вещи.
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