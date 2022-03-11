Леся Никитюк принимает переселенцев в Хмельницком: чем кормит и где кладет спать телезвезда

В результате Леся Никитюк уехала из Киева. Однако не за границу, а к родителям в Хмельницкий. В первые дни она разгружала гуманитарную помощь, а на днях – открыла центр приема вынужденных переселенцев.

Убежище для бегущих с горячих точек Леся Никитюк обустроила в одной из школ Хмельницкого. Она рассказала, что принимает людей на одну-две ночи.

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"В Хмельницком открылся наш небольшой, но очень уютный центр приема переселенцев. Если вам нужно место для ночевки на 1-2 дня – добро пожаловать", – пригласила телезвезда.

Чем кормит и где кладет спать Леся Никитюк

В своем центре Леся Никитюк кормит и укладывает спать. Матрасы она расстелила прямо на полу в одном из учебных кабинетов школы, нашла подушки, одеяла и постель. Вынужденных переселенцев телеведущая угощает тем, что передают ей небезразличные хмельничанки – домашним хлебом, варениками, зразами и выпечкой.

У нас тёпленько и мягко. Свежий хлеб, булочки, зразы с капустой, вареники. Простые женщины передают переселенцам в приюты и на передовую. Спасибо,

– показала Леся Никитюк в инстаграм-сторис.

Леся Никитюк обустроила центр для переселенцев в Хмельницком / Фото из инстаграм-сторис ведущей

Леся Никитюк обустроила центр для переселенцев в Хмельницком / Фото из инстаграм-сторис ведущей