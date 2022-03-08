Ни для кого в украинском шоу-бизе не секрет, что Наталья Могилевская не из пугливых. Не удивительно, что из Киева она не уехала, осталась в деревянном доме на Осокорках. Когда обстрелы и воздушные тревоги стихают, певица едет в ближайшие станции метро, ​​куда перебазировались киевляне, и поет с ними свои песни.

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Как выяснилось, в подземку Могилевская спускается, чтобы не поддаваться панике: она успокаивает людей, а они – ее.

Наталья Могилевская поет в киевском метро

Моя жизнь поменялась, я готовила два концерта в Киеве и огромный тур. Вместо этого я пою в метро с людьми. Они в панике, и я в панике. Я даже не знаю, кто кого больше поддерживает – я или они меня,

– призналась артистка.

Она добавила, что проснулась 24 февраля от обстрелов и "так и не засыпала больше". После этого откровения Наталья Могилевская обратилась к мировому сообществу с просьбой закрыть небо над Украиной, чтобы уберечь мирных людей от российских ракет.

"Мне кажется, пора сделать серьезный, окончательный, конкретный шаг. Мир способен это остановить… Я хочу попросить закрыть небо, хочу попросить помочь нам, потому что мы не можем держать такой серьезный удар", – заявила певица.

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