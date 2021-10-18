С наступлением холодов украинские модницы составляют новые аутфит. Во многих случаях вдохновляются образами любимцев с телеэкранов. Одной из фаворитов девушек является Леся Никитюк, которая всегда выглядит стильно.

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Осенний образ Леси Никитюк

Блогерша опубликовала несколько снимков, на которых изображена на фоне шин. Леся надела джинсовые рубашку и брюки примерно одинаковых оттенков. Поверх надела черную кожаную куртку с белым утеплением. Поскольку погода была солнечной, но достаточно прохладной, то такой аутфит был как раз кстати.

Короткое белокурые волосы красавица уложила в легкие волны и собрала в хвост. На лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовою матовой помадой на губах. Среди аксессуаров дополнила look серьгами-кольцами.



Леся Никитюк в джинсовом костюме / Фото из инстаграма блогерши



Леся Никитюк в джинсовом костюме / Фото из инстаграма блогерши



Леся Никитюк в джинсовом костюме / Фото из инстаграма блогерши

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