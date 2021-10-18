С наступлением холодов украинские модницы составляют новые аутфит. Во многих случаях вдохновляются образами любимцев с телеэкранов. Одной из фаворитов девушек является Леся Никитюк, которая всегда выглядит стильно.
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Осенний образ Леси Никитюк
Блогерша опубликовала несколько снимков, на которых изображена на фоне шин. Леся надела джинсовые рубашку и брюки примерно одинаковых оттенков. Поверх надела черную кожаную куртку с белым утеплением. Поскольку погода была солнечной, но достаточно прохладной, то такой аутфит был как раз кстати.
Короткое белокурые волосы красавица уложила в легкие волны и собрала в хвост. На лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовою матовой помадой на губах. Среди аксессуаров дополнила look серьгами-кольцами.
Леся Никитюк в джинсовом костюме / Фото из инстаграма блогерши
Леся Никитюк в джинсовом костюме / Фото из инстаграма блогерши
Леся Никитюк в джинсовом костюме / Фото из инстаграма блогерши
Предыдущие осенние аутфит ведущей
- В атмосферной локации Леся позировала в ковбойском образе.
- Для повседневного выхода Никитюк надевала трендовую черную блузку с сетчатой ткани в горошек с белым воротничком.
- Для съемок ведущая выбрала черный обтислий костюм и удлиненный жакет светло-серого цвета.