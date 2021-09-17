Если лето Леси Никитюк было насыщено заграничными отпусками, то сентябрь – работой. Она плодотворно работает над новым реалити-шоу об отношениях. Пока звезда не рассекречивает детали проекта, однако с радостью демонстрирует образы со съемок.
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Образ Леси Никитюк в ботфортах и удлиненном жакете
Для "ночной смены" ведущая выбрала одно из самых стильных сочетаний этого сезона. На обтягивающий черный костюм Леся Никитюк надела удлиненный жакет светло-серого цвета. Наряд оверсайз она довершила широким черным поясом с золотистой пряжкой.
Трендовый жакет она дополнила кожаными ботфортами на каблуке. Обувь была нестандартного цвета – глубокого винного. Так, знаменитость эффектно подчеркнули длинные ноги.
Светлые волосы Леся Никитюк уложила ровно, а челку – на две стороны. В макияже она сделала акцент на пухлых губах, которые выделила нежно-розовой помадой. Из аксессуаров на ведущей лишь длинные серьги, которые не один сезон остаются в тренде.
Леся Никитюк в ботфортах и удлиненном жакете / Фото из инстаграма ведущей
Леся Никитюк в ботфортах и удлиненном жакете / Фото из инстаграма ведущей
Леся Никитюк в ботфортах и удлиненном жакете / Фото из инстаграма ведущей
Новый look Леси Никитюк оценил даже модельер Андре Тан. "Боже, какая модная", – написал именитый дизайнер. Тогда как другие фолловеры ведущей тоже не скупились на комплименты:
- "Почему ты всегда такая классная"?
- "Время застраховать уже те ноги, хотя бы на 42 тысячи";
- "Эффектненько";
- "Леся, какая же красота";
- "Роскошная, как всегда".