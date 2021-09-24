Леся Никитюк является одной из самых стильных женщин украинского шоу-бизнеса. В личном блоге в инстаграме она часто публикует снимки, на которых показывает стильные варианты образов.

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Новый образ Леси Никитюк

На новых фотографиях блогерша предстала перед объективом в колоритной локации. Леся изображена на фотографиях в светлых брюках с принтом, белой футболке, джинсовой oversize рубашке и ковбойской жилетке. Соединила такой наряд с ковбойскими сапогами и завершила look соответствующей шляпой.

Короткие белокурые волосы Никитюк уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.



Леся Никитюк в ковбойском наряде / Фото из инстаграма ведущей



Леся Никитюк в ковбойском наряде / Фото из инстаграма ведущей



Леся Никитюк в ковбойском наряде / Фото из инстаграма ведущей

Предыдущие образы Леси Никитюк