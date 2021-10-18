З настанням холодів українські модниці складають нові аутфіти. У багатьох випадках надихаються образами улюбленців з телеекранів. Однією з фаворитів дівчат є Леся Нікітюк, яка завжди виглядає стильно.

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Осінній образ Лесі Нікітюк

Блогерка опублікувала декілька знімків, на яких зображена на тлі шин. Леся одягнула джинсові сорочку та штани приблизно однакових відтінків. Поверх одягнула чорну шкіряну куртку з білим утепленням. Оскільки погода була сонячною, але досить прохолодною, то такий аутфіт був якраз доречний.

Коротке біляве волосся красуня вклала у легкі хвильки й зібрала у хвіст. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовою матовою помадою на губах. Серед аксесуарів доповнила look сережками-кільцями.



Леся Нікітюк у джинсовому вбранні / Фото з інстаграму блогерки



Леся Нікітюк у джинсовому вбранні / Фото з інстаграму блогерки



Леся Нікітюк у джинсовому вбранні / Фото з інстаграму блогерки

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