Леся Никитюк для многих девушек является иконой стиля. Звезда часто демонстрирует в инстаграме свой look of the day и вдохновляет поклонниц на стильные аутфиты. С наступлением осени блогерша показывает вещи, актуальные в этом сезоне.

Осенний образ Леси Никитюк

Телеведущая позировала в светлом атмосферном заведении и лакомилась вкусным кофе. Леся позировала перед объективом в черных колготках и кожаной лакированной мини-юбке. Соединила такой низ с теплым укороченным зелено-черным свитером в клеточку, который застегивался на пуговицы.

Волосы Леся собрала в прическу сзади, оставила лишь несколько прядей, которые падали на лицо. Макияж сделала насыщенный: с акцентом на глазах, которые выделила черным карандашом, и нюдовою помадой на губах. Среди аксессуаров ее look завершили многочисленные цепочки и серьги-кольца.



Осенний образ Леси Никитюк / Фото с инстаграма телеведущей

Также Никитюк похвасталась светлым маникюром с цветными изображениями фруктов.



Напомним, недавно красавица потрясла фанатов временной сменой имиджа. Она примерила длинный парик светло-розового цвета и кожаное платье. В таком образе Леся была похожа на американскую бизнесвумен Кайли Дженнер.