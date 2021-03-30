Успешная телеведущая и блогер Леся Никитюк похвасталась безупречной фигурой. Она обнародовала еще одно фото из Египта, где засветила обнаженную грудь в коротком розовом топе.

Леся Никитюк во время пандемии решилась улететь на отдых за границу. Звезда уже вернулась в Киев, однако продолжает будоражить воображение поклонников необычайно жаркими снимками.

Жарко Леся Никитюк обольстительно выпятила ягодицы в розовом купальнике: сексуальные фото из Египта

Сексуальное фото Леси Никитюк

Знаменитость сфотографировалась в розовом спортивном костюме, который состоял из шорт, короткой кофты, которая застегивалась на пуговицы, и топа, который больше был похож на бюстгальтер. Наряд хорошо подчеркнул грудь Леси и обнажил ее.

Также звезда не упустила случая похвастаться стройной фигурой. Летний look она дополнила солнцезащитными очками. Волосы блондинка уложила ровно и забрала под кофту, показав, как выглядела бы с короткой стрижкой. На лице Никитюк сделала легкий повседневный макияж.

Сексуальный образ Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

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