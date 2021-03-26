Успешная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк отдыхает в Египте. Она демонстрирует свое тело в обольстительном наряде. В частности, похвасталась аппетитными ягодицами после купания в бассейне.

Народная любимица решилась путешествовать в условиях пандемии. Она отправилась в Египет, где купается в бассейне, загорает и наслаждается теплыми днями. Также Леся распространяет на личной странице в инстаграме горячие фотографии.

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Жаркий образ Леси Никитюк

Звезда обнародовала несколько фото, которые сделала в бассейне, расположенном на территории отеля, где она остановилась. Никитюк обольстительно выпрыгнула из бассейна. Она предстала перед камерой в розовом купальнике, бюстгальтер которого подчеркнул грудь, а трусики обнажили упругие ягодицы.

Из аксессуаров образ ведущей дополнили серьги, ожерелье и оригинальные солнцезащитные очки. На лице она сделала легкий повседневный макияж. Сексуальности образу блогера добавляли мокрые волосы и тело.

Я так понимаю, что надо немножко контента для мужчин?

– написала Леся в публикации.



Леся Никитюк в розовом купальнике / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк в розовом купальнике / Фото из инстаграма Леси Никитюк