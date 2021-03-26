Леся Никитюк обольстительно выпятила ягодицы в розовом купальнике: сексуальные фото из Египта
Успешная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк отдыхает в Египте. Она демонстрирует свое тело в обольстительном наряде. В частности, похвасталась аппетитными ягодицами после купания в бассейне.
Источник:Инстаграм Леси Никитюк
Народная любимица решилась путешествовать в условиях пандемии. Она отправилась в Египет, где купается в бассейне, загорает и наслаждается теплыми днями. Также Леся распространяет на личной странице в инстаграме горячие фотографии.
Жарко Кристина из "Холостяка-10" эротично позировала на кровати в кружевном белье: горячие фото
Жаркий образ Леси Никитюк
Звезда обнародовала несколько фото, которые сделала в бассейне, расположенном на территории отеля, где она остановилась. Никитюк обольстительно выпрыгнула из бассейна. Она предстала перед камерой в розовом купальнике, бюстгальтер которого подчеркнул грудь, а трусики обнажили упругие ягодицы.
Из аксессуаров образ ведущей дополнили серьги, ожерелье и оригинальные солнцезащитные очки. На лице она сделала легкий повседневный макияж. Сексуальности образу блогера добавляли мокрые волосы и тело.
Я так понимаю, что надо немножко контента для мужчин?
– написала Леся в публикации.
Леся Никитюк в розовом купальнике / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк в розовом купальнике / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Поделиться новостью