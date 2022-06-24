Три года назад, в 2019-м, Леся Никитюк с командой "Ле Маршрутки" приезжала в Мариуполь. Тогда город был зеленым, цветущим, ухоженным. В одном из эпизодов она познакомилась с курсантами городского лицея Мариупольского. Один из них – Ринат. Совершенно случайно ведущая узнала, что 8 марта он погиб от осколочного ранения в голову.

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Леся Никитюк рассказала историю Рината из Мариуполя

В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Среди них и Ринат. Мы познакомились на съемках проекта "Ле Маршрутка", когда снимали в Мариуполе,

– растрогала Леся Никитюк.

Она вспомнила, что два года назад, в паузах между съемками, Ринат сказал: "Я хотел бы работать на телевидении", но ему не суждено было стать ни телевизионщиком, ни моряком.

"Ему очень тогда понравилось. Он подружился с нашей командой, помогал. У него были замечательные мечты, и они могли бы сбыться. Могли бы. Мы не забудем. Мы не простим", – добавила Никитюк.

Напомним, в марте Леся Никитюк вспоминала, каким Мариуполь был три года назад во время съемок "Ле Маршрутки", и каков сейчас. Это шокирующее видеосравнение она показывала для того, чтобы открыли гуманитарные коридоры и спасли мирных жителей.

Реакция сети на гибель Рината из Мариуполя

Сообщение Леси Никитюк прокомментировал ее соведущий из "Орла и решки" Андрей Бедняков , мама которого тоже скончалась в Мариуполе. "Почти каждый день узнаю своих знакомых", - щемяще написал шоумен.

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"Какой ужас"; "Такие печальные новости... За что? Пусть горят в аду бункерный и те, кто его поддерживает";

"Сколько разрушенных жизней из-за чьей-то больной головы";

"Это просто ужас, эта бессмысленная и страшная война унесла тысячи невинных жизней";

"Господи, сердце разрывается. Никогда не простим".

Кстати, легендарный желтый "Богдан", в котором Леся Никитюк снимала "Ле Маршрутку", грубо уничтожен россиянами – полностью расстрелян.