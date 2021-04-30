Лишь осенью на экранах появится второй сезон реалити-шоу "Холостячка". Среди самых желанных невест Украины организаторы проекта выбрали главной героиней 35-летнюю Злату Огневич. Неизвестно, претендовала ли на эту роль телезвезда Леся Никитюк, однако она не удержалась, чтобы не прокомментировать новую "Холостячку".

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33-летняя ведущая, которая держит свои отношения за семью замками, пошутила, что не стала участницей второго сезона романтического реалити, ведь планирует идти на шоу "Холостяк".

Да, потому что я решила идти на "Холостяка",

– высказалась Леся Никитюк.

Леся Никитюк прокомментировала новую "Холостячку" / Фото из инстаграм-сторис

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Добавим, публика и в самом деле хотела видеть Лесю Никитюк новой "Холостячкой". После финала первого сезона шоу зрители и даже звезды – Владимир Остапчук и Оля Полякова, предполагали, что следующей героиней станет именно Леся Никитюк.

Сначала звезда подогревала слухи и отшучивалась. Она заявляла, что у нее нет сердца, поэтому просила ухажеров не писать, что они готовы бороться за нее. Впоследствии ведущая все же призналась, что не будет участвовать в "Холостячке".