Лише восени на екранах з'явиться другий сезон реаліті-шоу "Холостячка". Серед найбажаніших наречених України організатори проєкту обрали головною героїнею 35-річну Злату Огнєвіч. Невідомо, чи претендувала на цю роль телезірка Леся Нікітюк, однак вона не втрималася, щоб не прокоментувати нову "Холостячку".

До теми Злата Огнєвіч – головна героїня другого сезону шоу "Холостячка"

33-річна ведуча, яка тримає свої стосунки за сімома замками, пожартувала, що не стала учасницею другого сезону романтичного реаліті, адже планує йти на шоу "Холостяк".

Так, тому що я вирішила йти на "Холостяка",

– висловилася Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк прокоментувала нову "Холостячку" / Фото з інстаграм-сторіс

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Додамо, публіка й справді хотіла бачити Лесю Нікітюк новою "Холостячкою". Після фіналу першого сезону шоу глядачі та навіть зірки – Володимир Остапчук і Оля Полякова, припускали, що наступною героїнею стане саме Леся Нікітюк.

Спочатку зірка підігрівала чутки та віджартовувалася. Вона заявляла, що в неї немає серця, тому просила залицяльників не писати, що вони готові боротися за неї. Згодом ведуча все ж зізналася, що не братиме участь у "Холостячці".