Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам свой look of the day. Она предстала в длинной рубашке и элегантном бежевом жакете.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк почти ежедневно делится с фолловерами новыми фото, где показывает свой стиль. На этот раз звезда снова поделилась очередной серией кадров и продемонстрировала трендовый look. К теме За рулем автомобиля: Ирина Федишин показала фото нового повседневного образа Смелый образ Леси Никитюк Телеведущая позировала перед объективом в одном из заведений Киева. Для новой стильной съемки она выбрала довольно смелый образ. В частности, Леся Никитюк примерила длинную белую рубашку и светло-коричневую мини-юбку, которая позволила похвастаться стройными ножками. Сверху она накинула бежевый жакет. Тонкий ремешок звезда перекинула через плечо, добавив look оригинальности. Наряд Леся соединила с длинными сапогами в тон. Аутфит удачно дополнили аксессуары: длинная тонкая цепочка на шее и лаконичный браслет на руке. Никитюк сделала привычную прическу, которая прекрасно ей подходит – распустила и выровняла белокурые волосы. Также знаменитость сделала роскошный макияж, ставший изюминкой образа. Она подчеркнула глаза черными стрелками и блестящими тенями, а губы накрасила нюдовой матовой помадой.

Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк Телезвезду в комментариях засыпали комплиментами. Фаны отметили, что Лесе Никитюк очень подходит такой образ и наряд: Какая модная;

Жакеты тебе очень идут;

Красавица;

Прекрасна, как и всегда;

Потрясающая;

Класс, вот это look;

Нереальная.