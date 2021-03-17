Леся Никитюк восхитила смелым образом в бежевом жакете: фото
Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала поклонникам свой look of the day. Она предстала в длинной рубашке и элегантном бежевом жакете.
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк почти ежедневно делится с фолловерами новыми фото, где показывает свой стиль. На этот раз звезда снова поделилась очередной серией кадров и продемонстрировала трендовый look.
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Смелый образ Леси Никитюк
Телеведущая позировала перед объективом в одном из заведений Киева. Для новой стильной съемки она выбрала довольно смелый образ. В частности, Леся Никитюк примерила длинную белую рубашку и светло-коричневую мини-юбку, которая позволила похвастаться стройными ножками. Сверху она накинула бежевый жакет.
Тонкий ремешок звезда перекинула через плечо, добавив look оригинальности. Наряд Леся соединила с длинными сапогами в тон. Аутфит удачно дополнили аксессуары: длинная тонкая цепочка на шее и лаконичный браслет на руке.
Никитюк сделала привычную прическу, которая прекрасно ей подходит – распустила и выровняла белокурые волосы. Также знаменитость сделала роскошный макияж, ставший изюминкой образа. Она подчеркнула глаза черными стрелками и блестящими тенями, а губы накрасила нюдовой матовой помадой.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Телезвезду в комментариях засыпали комплиментами. Фаны отметили, что Лесе Никитюк очень подходит такой образ и наряд:
- Какая модная;
- Жакеты тебе очень идут;
- Красавица;
- Прекрасна, как и всегда;
- Потрясающая;
- Класс, вот это look;
- Нереальная.
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