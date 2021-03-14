Известная украинская телеведущая Леся Никитюк наслаждается отдыхом в Стамбуле после того, как успешно прошла обследование. Она поделилась новыми волшебными фото, где показала стильный образ.

Недавно телеведущая Леся Никитюк отправилась в Турцию, чтобы обследовать организм. Оказалось, что звезда полностью здорова. Поэтому сейчас она наслаждается коротким отпуском.

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Образ Леси Никитюк

Телеведущая позировала на фоне невероятного пейзажа в Стамбуле. Для прогулки по солнечному городу Леся Никитюк появилась в очаровательном весеннем аутфите. Она примерила белые широкие штаны и длинную голубую рубашку оверсайз.

Звезда распустила волосы и уложила их нежными волнами. Прическу Леся дополнила стильным головным убором-повязкой. Образ телеведущей дополнила небольшая сумка с разноцветным цветочным принтом, а в ушах сверкали золотые серьги-кольца.

На лице Леся Никитюк сделала хороший макияж. Она выровняла тон лица, подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы бежевой помадой.



​Леся Никитюк в Стамбуле / Фото с инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк в Стамбуле / Фото с инстаграма Леси Никитюк

Поклонников покорил нежный и весенний образ телезвезды: