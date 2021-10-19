Украинская блогерша и ведущая поделилась с поклонниками яркими фото. Она опубликовала фотографии на личной странице в инстаграме по особому поводу – 19 октября ей исполнилось 34 года.

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Яркие моменты Леси Никитюк за последний год

Знаменитость отметила моменты своего 33-летия, которые запомнились ей больше всего.

В 2021 году Леся Никитюк много путешествовала. В январе вместе с подругой Олей она отправилась на Мальдивы. В марте ведущая побывала в Египте.

В июне блогерша отпраздновала 40 годовщину брака своих родителей. Она устроила небольшое застолье с родными.

В июле телеведущая выбрала курорт среди моря и гор и отправилась в Черногорию. Там она наслаждалась видами и устраивала фотосессии в купальниках.

В начале августа Леся Никитюк полетела в Португалию, на Мадейру. Там звезда была и раньше – когда снималась в тревел-шоу "Орел и решка".

Также она побывала на ферме Sheepland в Киеве, где снялась в смелом фотосете в образе ковбойки.

Среди ярких моментов и повседневная жизнь Леси Никитюк: съемки в различных look и в различных проектах и ​​незабываемое проведенное время с родными.

Телефон напомнил, что у меня завтра день рождения, решила вспомнить лучшие моменты своей 33-го,

– написала именинница под фото.



Яркие моменты жизни Никитюк за последний год / Фото с инстаграма звезды



Яркие моменты жизни Никитюк за последний год / Фото с инстаграма звезды



Яркие моменты жизни Никитюк за последний год / Фото с инстаграма звезды



Яркие моменты жизни Никитюк за последний год / Фото с инстаграма звезды



Яркие моменты жизни Никитюк за последний год / Фото с инстаграма звезды



Яркие моменты жизни Никитюк за последний год / Фото с инстаграма звезды



Яркие моменты жизни Никитюк за последний год / Фото с инстаграма звезды



Яркие моменты жизни Никитюк за последний год / Фото с инстаграма звезды



Яркие моменты жизни Никитюк за последний год / Фото с инстаграма звезды