Леся Никитюк родом из Хмельницкого. Ее карьера на телевидении началась с выступления на "Рассмеши комика". После триумфа в трех сезонах она стала ведущей популярного тревел-шоу "Орел и решка".

Смотрите также Юлия Санина празднует день рождения: фото образов звезды

Карьера Леси Никитюк

С 2012 года Леся активно развивает карьеру на телевидении. За это время она успела стать одной из самых популярных телеведущих украинского шоу-бизнеса. Среди проектов, где она успела сняться являются:

"Орел и Решка";

"Леся-здесь";

"Вокруг М";

"Кто сверху?"

"Le маршрутка".

В 2015 году Никитюк номинировали на премию "Телетриумф", как ведущую развлекательной программы. А в 2018 году стала участницей "Танцев со звездами", где в паре с Максимом Ежовым заняла второе место.

Данные собраны на основе Википедии

Также Леся развивает свой инстаграм-аккаунт. Сейчас за ее страницей следят 3,7 миллиона пользователей сети. Никитюк едва ли не ежедневно публикует фото, где показывает личную и рабочую жизнь.

В день рождения знаменитости мы подготовили подборку из ее фотографий, которые одними из первых появились в блоге.

Архивные фотографии Леси Никитюк / Фото из инстаграма телеведущей