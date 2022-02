Звезда "Ла-ла Ленда" Джон Ледженд приедет в Украину на Leopolis Jazz Fest 2022

Организаторы Leopolis Jazz Fest 2022 объявили первого хедлайнера, который выступит во Львове 26 июня. Им стал всемирно известный певец Джон Ледженд!

Уже через несколько месяцев во Львове состоится международный музыкальный фестиваль Leopolis Jazz Fest. Впервые на главной сцене выступит Джон Ледженд.

Джон Ледженд выступит во Львове

Американский певец, обладатель 12 премий Грэмми выступит на главной сцене имени Эдди Рознера 26 июня. Продажа билетов на этот концерт будет доступна с апреля.

Джон Ледженд не только талантливый певец, но и автор песен, актер. За время своей карьеры он стал обладателем десятка престижных премий, среди которых Грэмми, Оскар, "Золотой глобус", "Эмми".

Песня All of me является одной из самых продаваемых композиций всех времен.

Джон Ледженд​ – All of me: смотрите видео онлайн

