Один из вечеров в канун сезона новогодних корпоративов Катя Осадча и Юрий Горбунов провели с сыновьями. Если 3-месячный Даниил пока только капризничает, то 4-летний Иван уже во всю демонстрирует характер. На прогулке по зимнему Киеву он поскандалил с родителями, потому что хотел сам сделать им хорошее фото.

К теме Тоня Матвиенко показала, как 5-летняя дочь зажигала на концерте Мирзояна: милое видео

Фото Юрия Горбунова и Кати Осадчей, которое сделал их сын

Тот момент, когда сын уносит у тебя телефон и кричит, что он сам знает, как нужно фотографировать. В последнее время слова "я сам" являются главными в лексиконе ребенка,

– иронически подписал Горбунов.

На фотографии супруги позируют в живописной зимней локации с огоньками. Они оба одеты в повседневные look: Осадчая – в черных брюках палаццо, песочном свитере и шапке, а Горбунов – в черных брюках и джемпере. Телезвезда обнимала любимого за талию, а он радостно улыбался на камеру.

Катя Осадчая с Юрием Горбуновым / Фото из инстаграма шоумена

Реакция сети

Фоловеров Горбунова умилило фото, которое сделал его старший сын, поэтому они засыпали комплиментами пару и малыша:

"Классное фото";

"Прекрасное, между прочим, получилось фото, Иван растет фотографом";

"Такой взрослый, сам фотографирует";

"Лучший фотограф".

Заметим, 4-летний Иван Горбунов не только фотографирует сам, но и готовит завтраки звездному отцу, когда тот возвращается с гастролей.