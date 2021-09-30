В 3 выпуске "Танцев со звездами" Фагот рассказал, что очень хочет иметь детей, однако у его 47-летней возлюбленной есть проблемы со здоровьем. Однако женщина решила рассказать правду, почему у них до сих пор нет общего ребенка.

К теме Фагот впервые рассказал, почему у них с Навроцкой до сих пор нет детей

Ольга Навроцкая об отношениях с детьми

Дизайнер призналась, что поддерживает позицию childfree – желание не иметь детей. Ольга считает, что ребенок – это большая ответственность. И не скрывает, что в дополнение к этому имеет некоторые проблемы со здоровьем.

Ольга поделилась, что любимый сперва не принял такую позицию.

Сначала childfree, а потом – мне уже 47 лет. У меня есть определенные проблемы с гормонами и щитовидной железой, с которыми я уже не взлечу. Но я думаю, что если бы хотела взлететь, то давно уже сделала бы это,

– рассказала модельер.

Навроцкая добавила, что у нее никогда не было материнского инстинкта, желания иметь ребенка. Однако она очень любит детей и даже пишет сказки.

Отметим, у Фагота есть 10-летний сын Никита. Артист познакомился с Ольгой, когда встречался с журналисткой Настей. Девушка забеременела от него, но Фагот все равно принял решение разорвать отношения ради того, чтобы быть с Навроцкой. Но мужчина не отказался от сына и активно участвует в его воспитании.

Полное интервью Ольги Навроцкой: смотрите видео онлайн