Купила два автомобиля и дом: София Стужук рассекретила месячный заработок

Украинская блогерша София Стужук рассказала о своем заработке. Она призналась, что в месяц может получать от 20 до 200 тысяч долларов.

За известной блогершей Софией Стужук следят более 5,6 миллиона фанов. На днях она пообщалась с поклонниками и ответила, сколько зарабатывает в месяц.

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Сколько зарабатывает София Стужук в месяц

Финансы блогерши зависят прежде всего от ее стараний. И зарабатывает она благодаря блогу, интеграциям, своим двум онлайн-магазинам со спортивной одеждой и косметикой и пассивному бизнесу. В месяц она получает от 20 до 200 тысяч долларов (примерно от 570 тысяч до 5,6 миллиона гривен).

Зависит от того, сколько стараюсь. Могу 20 тысяч долларов в месяц заработать, а могу и 200. Но, если честно, в последнее время просела очень сильно, потому что расслабилась. Время, блин, брать себя в руки,

– поделилась блогерша.

София Стужук добавила, что она самостоятельно приобрела два автомобиля и дом.

"Дом мой приобретенный, Ягуар мой приобретенный, Тойоту получила от компании, Мерседес приобрела и подарила маме. В кредит никогда ничего не брала и не люблю такое. Все авто новые из салона, не б/у. Дом тоже новый", – заявила блогерша.



София Стужук о своем заработке / Фото из инстаграм-сторис

Заметим, не только блогеры, но и звезды зарабатывают на инстаграме. На своих страницах они часто публикуют рекламные интеграции.