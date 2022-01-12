26-летняя София Стужук всячески демонстрирует, что влюбилась и счастлива в отношениях с новым мужчиной, которого называет последним. Много фанатов подозревают, что им стал бывший Саши Бо – Игорь Пустовит, но блогерша опровергла эти слухи. Она намекнула, что их роман был бизнес-ходом.

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С Игорем мы дружили и дружим. Ничего личного, только бизнес, как говорится. Замечательный приятный человек. Я таких люблю,

– наконец заявили София Стужук.

София Стужук с Игорем Пустовитом и Юлией Вербой / Фото из инстаграма блогерши

Кроме того, она добавила, что с новым возлюбленным познакомилась не так давно. Однако никаких подробностей не рассказала.

"Никогда в жизни не подумала бы и не поверила бы, что встречу (любовь – ред.) именно в таком городе и в таких обстоятельствах. Даже неуверена, что можно такое посоветовать. Не могу держать в себе чувства и очень хочу с вами делиться. Но деталей, кроме моих ощущений, не будет", – заявила блогерша.

София Стужук о новом возлюбленном / Фото из инстаграма блогерши

Стоит заметить, что Саша Бо нашла свою любовь после развода. Она встречается с врачом-стоматологом Платоном Тарнавским, который живет и работает в Ивано-Франковске. Похоже, влюбленные были одногруппниками.

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