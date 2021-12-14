Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша не только певица, но и блогер. За ней в инстаграме следят более 176 тысяч пользователей.

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Маша Полякова о заработке в инстаграме

Поскольку за девушкой следят уже многие люди, она имеет возможность зарабатывать на блоге. Популярность звездной дочки приносит ей немалую прибыль. Стоимость рекламного инстаграм-сторис составляет 1500 грн, а сообщения – 2500.

Потому что у меня уже и охват хороший. Около 40 тысяч просмотров на сторис,

– рассказала Маша Полякова.

Звезда инстаграма также поделилась, сколько больше всего ей удалось заработать благодаря личной странице.

"У меня есть рекорд. За неделю я заработала 10 тысяч гривен. И это только благодаря рекламе", – призналась девушка.



Оля Полякова с дочкой Машей / Фото из инстаграма девушки

Отметим, еще год назад Маша Полякова зарабатывала меньше: за рекламное сторис она получала 600 гривен, а за пост – 1600 гривен. Также она рассказывала, что стала блогером, потому что не было друзей в окружении, а потому стала заводить знакомства в социальных сетях.

Добавим, Маша Полякова – не единственная звездная дочка, зарабатывающая на инстаграме. Сын Потапа Андрей также ведет личную страницу. Благодаря ей подросток получает за один инстаграм-сторис – 50 долларов (что составляет примерно 1300 гривен). Но он признавал, что если бы не знаменитые родители, он бы этого не получил.